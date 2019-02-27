الان تتابع ترامب: أجرينا حوارا جيدا للغاية مع زعيم كوريا الشمالية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى حوارا جيدا للغاية، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الأربعاء.
وقال البيت الأبيض، إن الزعيمين سيحضران مراسم توقيع اتفاق مشترك، في ختام قمتهما في فيتنام غدا.
وقال ترامب في رسالة على “تويتر”، في ختام اليوم الأول من قمتهما الثانية “اجتماع جيد وعشاء مع كيم جونج أون في هانوي بفيتنام الليلة”.
وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين سيعقدان اجتماعا يقتصر عليهما لمدة 45 دقيقة يوم الخميس تعقبه محادثات موسعة تشمل مساعديهما.
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