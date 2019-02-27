شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا تدعو للقاء مادورو بترمب.. وواشنطن ترفض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (جنيف)دعا وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا، اليوم (الأربعاء)، في الأمم المتحدة، إلى لقاء بين الرئيسين الفنزويلي نيكولاس مادورو والأمريكي دونالد ترمب، لمحاولة إنهاء الأزمة بين البلدين.
ووجه الوزير هذه الدعوة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، الذي قاطعه دبلوماسيون خصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكيا اللاتينية.
وجاء الرد من السفير الأمريكي روبرت وود الذي قال:«ان الرئيس ترمب على استعداد للقاء الرئيس الحقيقي لفنزويلا وهو خوان غوايدو».
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