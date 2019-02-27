شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو موسكو إلى اعادة «القرم» لأوكرانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

أكدت الإدارة الأمريكية اليوم (الأربعاء) أن عقوباتها ضد روسيا ستبقى مفروضة طالما «لم تعد موسكو شبه جزيرة القرم لأوكرانيا» بعد خمس سنوات على ضمها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: «قبل خمس سنوات ساهم احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في تصعيد العدوان الروسي».

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وتابع: «لم ينس العالم أكاذيب روسيا لتبرير عدوانها والتستر على محاولتها ضم منطقة أوكرانية».

وقال بومبيو «تؤكد الولايات المتحدة على موقفها الثابت: القرم جزء من أوكرانيا ويجب أن تعود تحت سيادة أوكرانيا».

يذكر أنه في 27 فبراير 2014 كان برلمان القرم قد انتخب حكومة جديدة محلية، وصوت لتنظيم استفتاء حول مستقبل شبه الجزيرة، أدى إلى ضم روسيا لشبه الجزيرة.