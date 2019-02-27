شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس السوداني: حالة الطوارىء لا تستهدف المحتجين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)قال النائب الأول للرئيس السوداني عوض أبن عوف، اليوم (الأربعاء)، إن حالة الطوارىء التي فرضت مؤخراً في السودان لا تستهدف إنهاء المظاهرات ضد الرئيس عمر البشير، بل التصدي للتهريب.
وتأتي تصريحات أبن عوف الذي عين مؤخراً في منصب النائب الأول للرئيس، غداة انتقادات وجهتها أربع دول غربية نددت فيها ب «عودة النظام العسكري» في السودان.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر 2018 تظاهرات شبه يومية، اندلعت إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز في بلد يشهد ضائقة إقتصادية.
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