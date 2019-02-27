شكرا لقرائتكم خبر عن الصين وروسيا تؤكدان رفض التدخل في فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الصين)

أكد وزيرا الخارجية الصيني والروسي اليوم (الأربعاء) رفضهما القاطع لأي تحرّك عسكري ضدّ فنزويلا، حيث تريد الولايات المتحدة من رئيسها نيكولاس مادورو التخلي عن الحكم.

ورأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن محاولة الولايات المتحدة إدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا تأتي في سياق التمهيد لتدخل عسكري.

وقال لافروف من مدينة وَزن الصينية خلال لقائه نظيريه الصيني والهندي: «أعتقد أن على الولايات المتحدة أن تصغي إلى آراء دول المنطقة».

واعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي «المسألة الفنزويلية مشكلة داخلية فنزويلية»، بعد إثارة نظيره الروسي لمسألة التدخل العسكري.