شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات روسية - فنزويلية في موسكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي ستجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو بعد غدٍ (الجمعة)، في أحدث زيارة من سلسلة زيارات قام بها سياسيون فنزويليون لروسيا الحليفة القوية لبلدهم.

وتدعم موسكو الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في وجه زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا في يناير، وهي خطوة دعمتها معظم الدول الغربية.