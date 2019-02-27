شكرا لقرائتكم المقاطعة تطيح بتوسع "القطرية" في أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الخطوط الجوية القطرية على #تويتر اليوم الأربعاء إنها علقت بعض خطط التوسع في غرب ووسط أفريقيا بسبب المقاطعة الخليجية وفقاً لرويترز.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر منذ يونيو 2017 وأغلقت منافذها البرية والبحرية والجوية مع الدوحة، على خلفية دعم الدوحة للإرهاب.

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وفي نوفمبر الماضي، أعلنت "القطرية" المزيد من الرحلات الجوية إلى إيران بعد أسابيع من فرض #العقوبات_الأميركية على طهران، بإضافة رحلتين أسبوعيتين إلى خطها الحالي بين الدوحة وطهران وإضافة 3 رحلات أسبوعية على خط مدينة شيراز في يناير الماضي. كما أطلقت رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أصفهان في فبراير بحسب رويترز.

وكبدت المقاطعة القطرية، خسارة 2.8 مليون راكب في أول سنة من المقاطعة من 32 مليون راكباً إلى 29.2 مليون راكب.

كما واجهت الخطوط القطرية بأول سنة من المقاطعة، تدهورا شديدا للنتائج المالية من أرباح صافية بنحو 1.97 مليار ريال نهاية مارس 2017 إلى خسارة صافية بمبلغ 252 مليون ريال نهاية مارس 2018.