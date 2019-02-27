المالكي يبحث آخر المستجدات مع وزير خارجية جنوب أفريقيا

ناقش رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات السياسية في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق شعبنا وممتلكاته ومقدساته، مع نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا لويلين لاندرز.

وجاء ذلك بحسب الوكالة الرسمية، خلال لقاء المالكي، مع لاندرز على هامش أعمال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، وفي الجلسة رفيعة المستوى للمجلس المنعقدة حاليا في جنيف.

واستعرض المالكي التصعيد الأخير في القدس ومحاولات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التقسيم المكاني والزماني لباحات المسجد الأقصى، ومحاولات إغلاق باب الرحمة من أجل الاستيلاء على هذه المنطقة وتحويلها إلى مكان عبادة يهودي، منوها إلى أن إسرائيل تعمل على شن حرب دينية ضد الشعب الفلسطيني،

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وتحويل الصراع إلى صراع ديني.

من جانبه، أدان نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا تدعم بقاء البند السابع كبند دائم على أجندة مجلس حقوق الإنسان، ولن تقبل بتقويض هذا البند، مؤكدا موقفها الداعم لحل الدولتين.

وأكد موقف بلاده الداعم لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف كحق تقرير المصير، وكذلك استعداد بلاده دائما لتقديم المساعدات للمؤسسات الفلسطينية.