بسبب المقاطعة.. الخطوط القطرية تعلق بعض خطط التوسع في إفريقيا

قالت الخطوط الجوية القطرية على "تويتر" اليوم، إنها علقت بعض خطط التوسع في غرب

ووسط أفريقيا بسبب المقاطعة الخليجية.



وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين

العلاقات مع قطر عام 2017 وأغلقت تلك الدول مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية في إطار مساع لفرض عزلة على الدوحة.