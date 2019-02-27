حماس تعلق على الإعلان عن استعداد الرئيس عباس للقاء نتنياهو

علقت حركة حماس ، يوم الأربعاء، على إعلان الرئاسة الفلسطينية، استعداد الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن ، لتلبية طلب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي إن "إعلان السلطة عن موافقتها على عقد لقاء بين رئيسها محمود

عباس ورئيس حكومة الاحتلال استمرار للوهم الذي تعيشه السلطة من أن مثل هذه اللقاءات يمكن أن تحقق لشعبنا أي شيء".

وأضاف قاسم : "من الواضح، أن السلطة ما زالت ترى في الاحتلال شريك لها، بالرغم من كل

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السياسات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال".

وتابع المتحدث باسم حماس : "المؤسف أن هذا الحرص على لقاء نتنياهو، يقابله تعنت السلطة في رفضها للقاء القيادات الفلسطينية الوطنية".

واستطرد قاسم قائلا : "إذا كانت السلطة وقيادة حركة فتح حريصة على مواجهة عدوان الاحتلال، فعليها المسارعة في إنجاز الوحدة الوطنية، وتطبيق اتفاقات المصالحة، ووقف "العقوبات" على قطاع غزة، ووقف سياسة التفرد في القرار الفلسطيني".