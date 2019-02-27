عودة عشرات المهجرين السوريين من مخيمات اللجوء في الأردن لبلادهم

عادت دفعة جديدة من المهاجرين السوريين القادمين من مخيمات اللجوء في الأردن اليوم الأربعاء/عبر مركز نصيب - جابر الحدودي ؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهاجرين بفعل الإرهاب إلى وطنهم.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن معبر نصيب الحدودي مع الأردن شهد عودة عشرات المهجرين القادمين من مخيمات اللجوء في الأردن ؛ تمهيدا لنقلهم إلى قراهم التي حررها
وأضافت الوكالة أن الجهات المعنية في المحافظة أرسلت عددا من الحافلات لتقل العائدين إلى قراهم وبلداتهم ؛ بعد استكمال إجراءات الدخول البسيطة وتقديم الخدمات الأساسية لهم من طعام وشراب ودواء
وأعرب عدد من العائدين عن فرحتهم بتخليصهم من المعاناة التي سلبت منهم سنوات من أعمارهم ومستقبل أطفالهم في
وأوضح رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب العقيد مازن غندور - في تصريح للوكالة - أن الجهات المعنية في المحافظة أرسلت حافلات لنقل المهجرين العائدين إلى مناطقهم وشاحنة لحمل امتعتهم وسط جملة من التسهيلات مضيفا أن عدد السوريين المهجرين القادمين بموحب تذاكر مرور بلغ منذ افتتاح المعبر في منتصف أكتوبر الماضي حتى اليوم 13780 مواطنا.
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