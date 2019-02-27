تجدد الهجمات بين الهند وباكستان على كشمير

أسقطت الطائرات المقاتله الباکستانیة قبل قلیل طائرتین الحربیتین الهندیه فی فضاء جمو وکشمیر ، وفقا لمصدر مطلع. وأكد الجیش الباکستانی ووزارة الخارجیه الباکستانی سقوط الطائرتين الحربيتين الهنديتين. الباکستانی سقوط الطائرتين الحربيتين الهنديتين. Advertisements وأعلن الجیش الباکستانی عن أسره الطیار الهندیه الذی سقطت طائرته. فيما صرحت الهند بدخول طائرات المقاتله الباکستانیه الاراضی الهندیه لدقائق معدودة و اسقاط احدی طائرات المقاتله الباکستانیه علی الاراضی الکشمیریه وذکروا بانهم وجدوا جسدين لطیارین باکستانیين.

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