تجدد الهجمات بين الهند وباكستان على كشمير

أسقطت الطائرات المقاتله الباکستانیة قبل قلیل طائرتین الحربیتین الهندیه فی فضاء جمو وکشمیر ، وفقا لمصدر مطلع.
وأكد الجیش الباکستانی ووزارة الخارجیهالباکستانی سقوط الطائرتين الحربيتين الهنديتين.
وأعلن الجیش الباکستانی عن أسره الطیار الهندیه الذی سقطت
فيما صرحت الهند بدخول طائرات المقاتله الباکستانیه الاراضی الهندیه لدقائق معدودة و اسقاط احدی طائرات المقاتله الباکستانیه علی الاراضی الکشمیریه وذکروا بانهم وجدوا جسدين لطیارین باکستانیين.
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