الهند ..تطالب باكستان بإعادة الطيار المحتجز لديها

طالبت الهند، اليوم الأربعاء، باكستان بإعادة الطيار الهندي المحتجز لديها والذي أعلنت أسره بعد إسقاط طائرتين حربيتين هنديتين.



وأدانت الهند،حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عرض باكستان مقطعا مصورا للطيار الهندي المصاب وهو ما قالت إنه ينتهك

القانون الإنساني الدولي.



كما حذرت الهند باكستان من أنه "سيكون من الحكمة" ضمان عدم حدوث أي أذى للطيار الهندي المحتجز لديها.



وكانت باكستان أعلنت اليوم إسقاط طائرتين حربيتين هنديتين وأسر طيار

فيما أعلنت الهند من جانبها أيضا إسقاط طائرة مقاتلة باكستانية.



يشار إلى أن التوترات تصاعدت بين البلدين بعدما استهدفت القوات الهندية أمس معسكرات لجماعة "جيش محمد" المتشددة جوا عبر خط المراقبة الحدودي مع باكستان في أعقاب مقتل 40 من قوات الأمن الهندية في 14 من الشهر الجاري جراء هجوم بحافلة مفخخة.

