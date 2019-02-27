كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد ليبى يزور السويد لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الليبية، عثمان عبد الجليل، مساء أمس، زيارة رسمية إلى السويد على رأس وفد رفيع المستوى، ومن المقرر أن يلتقي الوزير مع عدد من المسؤولين بالحكومة السويدية، في إطار تعزيز العلاقات والتعاون المشترك القائم بين البلدين.

حيث سيعقد لقاءات مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ماتيلدا ارنكرانس، وعدد من الخبراء والمستشارين بوازرتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية.

كما سيقوم الوزير الليبي، بلقاء مسؤولين في لجنة التربية والتعليم بالبرلمان السويدي فضلًا عن لقاءات مع مسؤولين بوزارة الخارجية السويدية والوكالة السويدية الدولية للتعاون الإنمائي، وكذلك الوكالة الوطنية السويدية للتعليم.

وسيزور عبد الجليل عدد من المؤسسات التعليمية السويدية، من ضمنها جامعة ستوكهولم.

وتكتسب هذه الزيارة، أهمية خاصة كون الوزير الليبي يرأس في الوقت نفسه اللجنة السويدية الليبية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي عن الجانب الليبي.