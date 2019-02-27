كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: ترامب وكيم يوقعان بياناً مشتركاً غداً الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية سيوقعان بياناً مشتركاً في ختام اليوم الثاني من قمتهما فى العاصمة الفيتنامية هانوي، غداً الخميس.

ووفقاً للبيت الأبيض، من المقرر توقيع البيان في الـ 2.05 مساءً، بتوقيت هانوي، ومن المقرر أن يغادر ترامب هانوى في وقت لاحق من نفس اليوم، ولم ترد تفاصيل عن محتوى البيان.

وقال الرئيس دونالد ترامب اليوم في تغريدة إنه يتطلع "لاستكمال المحادثات مع زعيم كوريا الشمالية غداً"، مضيفاً أنه أجرى "اجتماعاً عظيماً مع زعيم كوريا الشمالية وحواراً جيداً جداً".

وبدأت اليوم أعمال القمة الثانية بين الرئيس ترامب وكيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وأعرب الرئيس ترامب عن اعتقاده بأن القمة مع كيم ستكون "ناجحة جداً"، فيما أشار كيم إلى أنه متأكد من التوصل إلى نتيجة، هذه المرة.