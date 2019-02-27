كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد تحظر التدخين والشيشة من أول يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل قانون حظر التدخين، حيّز التنفيذ في السويد اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وهذا يعني أنه لن يكون ممكنًا بعد الآن تدخين السجائر والسجائر الإلكترونية والأرجيلة ( الشيشة ) في المقاهي والمطاعم، سواء داخل قاعاتها، أو حتى في الأماكن الخارجية للمقاهي والمطاعم.

وبحسب تقرير للتلفزيون السويدي فإن تدخين الأرجيلة ( الشيشة) هو من ضمن الحظر، وهو الأمر الذي أدى كما قال التقرير، الى حالة من الاستياء لدى أصحاب المقاهي وكذلك الأشخاص الذين يدخنون الأركيلة.

والتقى التلفزيون السويدي بأحد أصحاب المطاعم المستائين من هذا القرار، وهو كارن هاروتيونيان الذي كتب منشورًا على الفيسبوك انتقد فيه القرار، فحظي بتأييد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كارن: “الكثير جدًا من الأشخاص لا يعرفون أن قرار حظر التدخين يشمل الأرجيلة أيضا، معتقدين أن ذلك يقتصر على السجائر فقط”.

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وأضاف: “المقاهي هي مكان لتجمع والتقاء الناس، وأتساءل ما الذي يحدث إذا لم تبقى هذه المقاهي؟ ماذا سنفعل”؟

لكن كريستينا نيلسون رئيسة اللجنة الاجتماعية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي تقول إن التدخين يؤثر سلبًا على الصحة وأن الحظر يشمل أيضا الأركيلة والسجائر الإلكترونية، لأن هذه المنتجات تضر بالصحة أيضا.

وأضافت أن هدف الاشتراكيين الديمقراطيين هو ان نسعى لضمان أن الشباب لا يدمنون على النيكوتين، كذلك نعتقد ان من حق المصابين بالربو مثلا ان يتمتعوا بنقاء المكان الذي يجلسون فيه في المقاهي الخارجية.