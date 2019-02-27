ترامب: اجتماعي مع زعيم كوريا الشمالية كان عظيما

وتستضيف العاصمة الفيتنامية هانوي، القمة الثانية لترامب وكيم جونغ أون، التي بدأت اليوم الأربعاء وتستمر حتى غدا الخميس.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عقد اجتماعا عظيما في فيتنام، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وكتب ترامب على "تويتر"، عقب الاجتماع مع كيم جونغ أون، في هانوي، اليوم الأربعاء: "اجتماع عظيم وعشاء عمل مع زعيم كوريا الشمالية، في فيتنام هذه الليلة".

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وتابع: "أتطلع لمواصلة النقاشات مع كيم جونغ أون غدا"، مضيفا: "كان حوارنا جيدا جدا".

ونشر ترامب مقطع فيديو يرصد جانبا لحظة مصافحته مع زعيم كوريا الشمالية، وجانبا من الحوار المشترك وعشاء العمل، الذي حضره وزير الخارجية مايك بومبيو.