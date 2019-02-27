كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: اجتماعي مع زعيم كوريا الشمالية كان عظيما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عقد اجتماعا عظيما في فيتنام، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وتستضيف العاصمة الفيتنامية هانوي، القمة الثانية لترامب وكيم جونغ أون، التي بدأت اليوم الأربعاء وتستمر حتى غدا الخميس.
وكتب ترامب على "تويتر"، عقب الاجتماع مع كيم جونغ أون، في هانوي، اليوم الأربعاء: "اجتماع عظيم وعشاء عمل مع زعيم كوريا الشمالية، في فيتنام هذه الليلة".
وتابع: "أتطلع لمواصلة النقاشات مع كيم جونغ أون غدا"، مضيفا: "كان حوارنا جيدا جدا".
ونشر ترامب مقطع فيديو يرصد جانبا لحظة مصافحته مع زعيم كوريا الشمالية، وجانبا من الحوار المشترك وعشاء العمل، الذي حضره وزير الخارجية مايك بومبيو.
ويسعى ترامب إلى التوصل لاتفاق لنزع السلاح بيونج يانج النووي في نهاية المطاف، مقابل مزايا اقتصادية تحصل عليها كوريا الشمالية.
والتقى الزعيمان ترامب وكيم، للمرة الأولى، في قمة تاريخية غير مسبوقة بين رئيس أمريكي في الخدمة وزعيم كوري شمالي في سنغافورة في يونيو الماضي، ما أسفر عن قدر كبير من التقارب بين الجانبين في الفترة الأخيرة.