كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هولندا: القبض على داعشي كان يحضر لهجوم إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل يُشْتَبَه بأنه داعم لتنظيم داعش وكان يحضر لهجوم إرهابي.

وذكرت وكالة أنباء "ايه إن بي" الهولندية اليوم الأربعاء، استناداً إلى الاستخبارات الوطنية "ايه آي في دي"، القبض على الرجل في منطقة دي لوته التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود الألمانية.

وحسب التقرير، عثرت الشرطة على سلاح وذخيرة داخل منزل الرجل في مدينة جورينجن فضلاً عن هواتف محمولة، وجهاز لابتوب، إضافةً إلى وسائط تخزين، ووثائق بها تمجيد للحرب على "الكفار".

ولم يعلن على نحو دقيق، موعد القبض على الرجل، كما لم تصدر بيانات أيضاً عن خطط الهجوم المحتملة. وامتنع الرجل حتى الآن عن الحديث.