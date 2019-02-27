كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس: المؤبد لإرهابي هاجم قاضياً بمطرقة في المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر القضاء العسكري في تونس، اليوم الأربعاء، حكماً بسجن إرهابي مدى الحياة لتورطه في هجوم مسلح على ثكنة عسكرية، ولاعتدائه العنيف على قاضٍ عسكري أثناء محاكمته.

وقالت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري اليوم الأربعاء، إن الحكم صدر ضد الإرهابي عادل الغندري المتهم في الاعتداء على ثكنة عسكرية ببنقردان، جنوب شرق البلاد، في 2016.

وشهدت جلسة لاستجواب الغندري أمس الثلاثاء حادثة غريبة تمثلت في اعتداء المتهم على القاضي باستخدام مطرقته الخشبية، كما حاول متهمون آخرون الهجوم على منصة هيئة المحكمة، حسب ما أفاد به نفس المصدر.

وقال بيان لوكالة الدولة العامة: "أثناء استجواب المتهم عادل الغندري، من قبل رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، اندفع المتهم فجأةً نحو منصة هيئة المحكمة واعتدى بالمطرقة الخشبية، على رئيس المحكمة على مستوى الرأس".

وأضاف البيان أن "بقية المتهمين حاولوا بدورهم الهجوم على المنصة، إلا أن أعوان الشرطة العسكرية تمكنوا من السيطرة فوراً على المعتدين، واقتادوهم إلى غرف الإيقاف". Advertisements

وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن 20عاماً على 5 متهمين آخرين، لمشاركتهم في الاعتداء، وأخلت سبيل 3. واعترضت النيابة العسكرية على الحكمين.

وتعود وقائع هجوم بنقردان إلى مارس 2016 عندما هاجم مسلحون موالون لداعش الإرهابي مقرات أمنية وعسكرية في المدينة القريبة من الحدود الليبية، قبل أن يستعيد الأمن والجيش السيطرة عليها.