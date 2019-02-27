كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الفرنسي: خالص التعازي لمصر في ضحايا حادث محطة رمسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قدم السفير الفرنسي بمصر، ستيفان روماتييه، اليوم، خالص تعازيه للشعب المصري في الحادث المأساوي الذي وقع في محطة مصر صباح اليوم، والذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الأشخاص.
وكتب روماتييه، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين القصير"تويتر": "حادث #محطة_مصر مأساوي. تعرب #فرنسا عن تضامنها مع أسر الضحايا".
وكان حادث انفجار في قطار بمحطة مصر قد أوقع نحو 20 قتيلا وأكثر من 50 مصابا.
وعلى إثر ذلك، أعلن وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته من منصبه، وتقدم وزير النقل باستقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد قال في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية المصرية إن الحكومة وجهت بضرورة تشكيل لجنة فنية على أعلى درجة بجانب التحقيقات التي ستجريها النيابة.
وتابع: "سنشكل لجنة فنية على أعلى درجة، لتحديد من المسؤول ومحاسبة أي مخطئ حساب عسير".