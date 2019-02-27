كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الفرنسي: خالص التعازي لمصر في ضحايا حادث محطة رمسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم السفير الفرنسي بمصر، ستيفان روماتييه، اليوم، خالص تعازيه للشعب المصري في الحادث المأساوي الذي وقع في محطة مصر

صباح اليوم، والذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الأشخاص

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وكتب روماتييه، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين القصير"تويتر": " حادث #محطة_مصر مأساوي. تعرب #فرنسا عن تضامنها مع أسر الضحايا".