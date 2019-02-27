أطلق الفنان المغربي حاتم عمور، أخيرا، أغنية “لامور باقي حاكمني”، التي تعتبر ثاني أعمال ألبومه الغنائي الجديد، ولكن على الراغبين في الاستماع إليها قبل طرحها على” يوتيوب”، بداية مارس المقبل، الدخول إلى منصة الأغاني “سبوفتي”.
جديد حاتم عمور يذاع كذلك على الإذاعات، التي تهتم بالموسيقى في المغرب، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ إصدارات الفنان، الذي دأب على تنزيل جميع أغانيه على “يوتيوب” منذ الوهلة الأولى لإصدارها.
وعالج عمور في أغنيته الجديدة قصة شاب يعيش فراق الحبيب، ويحس بتحكم الحب فيه، على الرغم من ذلك.
عمور لا يزال لم يكشف جميع أغاني ألبومه، منها فيديو كليب بعنوان “قلبك يمشي بحالو”، وتم تصويره في لوس أنجلس تحت إشراف المخرج السوري سليم سموع.
كانت هذه تفاصيل خبر حاتم عمور يطلق ثاني أغاني ألبومه بعنوان “لامور باقي حاكمني”.. خطوة غير مسبوقة في طريقة إصدارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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