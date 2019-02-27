خمسيني متورط في الاتجار في المخدرات.. يروج الممنوعات في محيط المؤسسات التعليمية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية في المنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة، والاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه جرى توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات، في حي النصر في مدينة تمارة.

وأسفرت عملية تفتيش منزل المشتبه فيه عن حجز أربعة أكياس كبيرة، تحتوي على 50 كيلوغراما من مسحوق الكيف، بالإضافة إلى آلة تستعمل في طحن سنابل الكيف، لاستعمالها في تحضير مخدر المعجون، وأسلحة بيضاء، ومجموعة من الأكياس البلاستيكية، التي تحتوي على كميات من هذا المخدر، والتي كانت موجهة إلى الترويج في محيط المؤسسات التعليمية.

وحسب المصدر ذاته، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية، وفق البلاغ، في إطار المجهودات المكثفة لمصالح الأمن في مجال تأمين محيط المؤسسات التعليمية، وتجفيفها من كافة منابع ترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية.