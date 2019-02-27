عاجل..التشكيلة الرسمية للرجاء في مباراة الكلاسيكو

كشف باتريس كارتيرون مدرب فريق الرجاء الرياضي، قيل قبل قليل، عن التشكيلة الرسمية لمباراته أمام الجيش الملكي، برسم منافسات مؤجل 19 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية.
وتقام مباراة اليوم بين النسور الخضر والجيش الملكي، بغيابات بارزة بالقلعة الخضراء بعد أن تسببت الإصابات في غياب 5 من أبرز اللاعبين.
وفيما يلي، التشكيلة الرسمية للرجاء في كلاسكو المغرب:
أنس الزنيتي
بدر بانون
سعد كوحال
فابريس نغاه
محمد الدويك
ليما مابيدي
عبد الرحيم الشاكير
زكرياء الوردي
عبد الإله الحافيظي
زكرياء حدراف
محسن الياجور
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