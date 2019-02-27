باد فلو: “الراب عندو مبادئ.. ورجعت باش نعالج مواضيع هادفة” – فيديو

قال مغني الراب “باد فلو” إن موسيقى الراب لها مبادئ، ولا ينبغي أن تغطيها موجة “الكلاشات”، في دعوة إلى معالجة مواضيع هادفة في أغاني هذا الصنف الغنائي.

“باد فلو”، الذي عاد بعد غياب عن الساحة الفنية، نوه في حديثه مع “اليوم24″، بالانسجام، الذي حصل بين الجيل الجديد، والآخر القديم في الراب.

وأبرز باد فلو أنه يحضر لعمل جديد يصدر في مارس القديم، يندرج ضمن خانات “الكلاشات”، وذلك قبل العودة إلى معالجة المواضيع الهادفة.

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وأشاد “باد فلو” بمغنية الراب “قرطاس النسا”، وتساءل أين غابت مغنية الراب الأخرى “صونا” لأن مستواها جيد، ومميز.

يذكر أن “باد فلو” كان أحد مغني الراب، الذين حضروا الحدث الموسيقي، الذي نظمته “لاكاج”، نهاية الأسبوع الماضي، وتوجت فيه أعمال، وفنانين في هذا الصنف الغنائي، الذي أصبح منتشرا بشكل غير مسبوق في المغرب.

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