القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن كبير المفاوضين الأميركيين في محاولات إيقاف النزاع التجاري مع الصني، اليوم الأربعاء، أنه وعلى الرغم من "تقدم" المباحثات، يحتاج الطرفان إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات قبل التوصل لاتفاق.
وقال ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، في شهادة أمام الكونغرس إنه بعد أشهر من التفاوض مع بكين "الآن بدأنا نحرز تقدماً حقيقيا"، لكنه أضاف أنه "لا يزال يتعين عمل الكثير سواء قبل التوصل إلى اتفاق، أو، وهو الأهم، بعد التوصل إلى مثل هذا الاتفاق إذا توصلنا إليه".
وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد الماضي، عن إحراز تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق تجارة جديد مع بكين، وقال أنه سيؤجل البدء في الزيادة الحادة للرسوم على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها بلاده، بينما يعمل الجانبان على التوصل إلى اتفاق.
وكان ترامب قد بدأ الحرب التجارية التي أثرت على أرباح شركات وأدت إلى تراجع أسواق المال، في أعقاب شكاوى من ممارسات تجارية صينية غير عادلة، وهي مخاوف عبر عنها أيضا الاتحاد الأوروبي واليابان وآخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل التجارة الأميركي: نحتاج لفعل الكثير لإنهاء النزاع مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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