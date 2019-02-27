امرأة تتفاجأ بثعبان في حذائها بعد مسافة 9400 ميل!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتشفت امرأة إسكتلندية، الأسبوع الماضي، بعد عودتها من رحلة في أستراليا إلى بلادها، ثعبانا متخفيا في إحدى أحذيتها داخل حقيبة السفر.

وفتحت مويرا بوكال، حقائبها بعد أن عبرت الطائرة أكثر من 9300 ميل من كوينزلاند إلى بلادها، لتعثر على الثعبان الصغير وهو لا يزال على قيد الحياة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الثعبان الذي وجدته بوكال في حذائها، هو من نوع "بايثون" مرقط وغير سام، وهو من سلالة يحتفظ بها الناس عادة كحيوان أليف.

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وقالت بوكال إنها "غير متحمسة" للعودة إلى أستراليا بعد أن حدث معها ما لم تكن تتوقعه.

وتم وضع الثعبان في الحجر الصحي في مؤسسة إسكتلندية تعنى بالحيوانات في إدنبرغ.

وتشتهر أستراليا بكونها تحتوي على أكبر عدد من أنواع الثعابين وزواحف خطيرة أخرى كالعناكب والعقارب وغيرها.