شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تهرب ممثل قطر بشأن قضية الغفران والان مع التفاصيل
تهرب رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، بشأن النظر في قضية قبائل الغفران.
وننشر انفوجراف يظهر أن ابن صميخ تحدث عن ثلاثة مواطنين مخفيين ولم يذكر تفاصيلهم، كما يدعي في كل عام منع الحجاج القطريين، كما يتحدث عن مقاطعة الرباعي لقطر متناسيا جرائم النظام الحاكم.
وبحسب الانفوجراف، فإن المري تحدث عن كل هذا من أجل التهرب من النظر في قضية قبائل الغفران بعد أن وعد النظر فيها بيناير 2019.
وتساءل الانفوجراف "علي بن صميخ مع حقوق الإنسان في قطر أم آلة أخرى في يد النظام القطري؟".
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا تهرب ممثل قطر بشأن قضية الغفران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.