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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد صور ومقاطع مروعة جديدة .. لحظة ارتطام قطار مصر برصيف المحطة بسرعة قصوى .. والنيران تلتهم الركاب والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_متابعات
وثقت كاميرا مراقبة أمنية داخل محطة سكك حديد مصر حادثة ارتطام جرار قطار بحاجز في القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل، وإصابة 50 آخرين حتى الأن.
وأبان مقطع الفيديو، الجرار لحظة دخوله بسرعة قصوى إلى رصيف رقم 6 ، قبل أن يرتطم بمصدات الرصيف في نهايته، فيما كان ركاب يسيرون وهم يحملون أمتعتهم ويخرجون من المحطة في ذات اللحظة.
وظهر في الفيديو العشرات من الأشخاص، وتلتهم النيران أجسادهم، أثناء فرارهم من موقع الانفجار على الصيف، بينما يحاول أخرون اطفاء أجسادهم بطفايات الحريق والمياه.
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