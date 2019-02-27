شكرا لقرائتكم خبر عن بدء قمة ترامب - كيم فى فيتنام والان نبدء بالتفاصيل
بدأت اليوم أعمال القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي.
وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أعرب عن تفاؤله بأن القمة مع كيم ستكون "ناجحة جدا"، فيما أكد الزعيم الكوري أنه سيتم التوصل إلى نتيجة هذه المرة.
وقال الزعيم الكوري مخاطباً الرئيس ترامب: "أنا متأكد من أننا سنخرج بنتيجة هذه المرة وسأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك".
وتصافح الزعيمان أمام كاميرات وسائل الإعلام داخل الفندق وسط العاصمة الفيتنامية.
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