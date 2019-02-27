ترامب: اجتماعي مع زعيم كوريا الشمالية كان عظيما

الخليج 365/ بغداداكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عقد "اجتماعا عظيما" في فيتنام، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وتستضيف العاصمة الفيتنامية هانوي، القمة الثانية لترامب وكيم جونغ أون، التي بدأت اليوم الأربعاء وتستمر حتى غدا الخميس.

وكتب ترامب على "تويتر"، عقب الاجتماع مع كيم جونغ أون، في هانوي، اليوم الأربعاء: "اجتماع عظيم وعشاء عمل مع زعيم كوريا الشمالية، في فيتنام هذه الليلة".



وتابع: "أتطلع لمواصلة النقاشات مع كيم جونغ أون غدا"، مضيفا: "كان حوارنا جيدا جدا".

والتقى الزعيمان ترامب وكيم، للمرة الأولى، في قمة تاريخية غير مسبوقة بين رئيس أمريكي في الخدمة وزعيم كوري شمالي في سنغافورة في حزيران الماضي، ما أسفر عن قدر كبير من التقارب بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

