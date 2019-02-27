الإمارات تعزي القاهرة في ضحايا حريق محطة قطارات مصر

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحريق الذي اندلع، الأربعاء، في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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ولقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب نحو 40 آخرين في حصيلة رسمية للحريق الذي اندلع، الأربعاء، في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بسرعة التحرك لبحث الأسباب التي أدت إلى الحادث ومحاسبة المسؤول عنه، وتوفير الرعاية الكاملة للمصابين.

وقال بيان صادر عن وزارة النقل المصرية، إن الحريق اندلع نتيجة اصطدام جرار أحد القطارات بصدادة حديدية برصيف 11 بالمحطة الرئيسية التي تقع وسط القاهرة، وتشهد توافد الآلاف يوميا، حيث تربط بين العاصمة وجميع الأقاليم المصرية.