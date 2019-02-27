كوشنر مستشار ترامب يصل تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان

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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يستقبل مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر

أجرى مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر محادثات في تركيا اليوم الأربعاء (27 فبراير شباط) مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون أمريكيون إن كوشنر، وهو زوج ابنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المتوقع أن يركز على الجانب الاقتصادي للخطة خلال زيارته التي تستمر أسبوعا للمنطقة.

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وأردوغان من أشد منتقدي دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل.

وفي العام الماضي قال أردوغان إن الولايات المتحدة فقدت دورها كوسيط في الشرق الأوسط بعد أن نقلت سفارتها في إسرائيل للقدس واعترفت بالمدينة عاصمة لإسرائيل.