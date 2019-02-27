الان تتابع الخطوط الجوية الكويتية تعلق رحلاتها إلى إسلام آباد بسبب التصعيد بين الهند وباكستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 14 دقيقة - 7:12 م, 27 فبراير 2019 م التعليقات: 0 علقت الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها إلى العاصمة إسلام آباد بسبب التصعيد بين الهند وباكستان.

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