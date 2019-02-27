الان تتابع رويترز: الخطوط الجوية القطرية تعلق خطط توسعها في إفريقيا بسبب المقاطعة العربية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 19 دقيقة - 7:07 م, 27 فبراير 2019 م التعليقات: 0 علقت الخطوط الجوية القطرية خطط توسعها في إفريقيا بسبب مقاطعة الدول الأربع، وفقا لرويترز.

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