المؤبد لإرهابي تونسي هاجم قاض بمطرقة

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أصدر القضاء العسكري في تونس، اليوم الأربعاء، حكما بسجن عنصر “إرهابي” مدى الحياة لتورطه في هجوم مسلح على

ثكنة عسكرية، ولاعتدائه العنيف على قاض عسكري أثناء محاكمته.

وقالت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، اليوم، إن الحكم صدر بحق الإرهابي عادل الغندري المتهم في قضية الاعتداء على ثكنة عسكرية بمدينة بن قردان عام 2016.

وشهدت جلسة لاستجواب الغندري، أمس الثلاثاء، حادثة غريبة تمثلت في اعتداء المتهم على القاضي باستخدام مطرقته الخشبية، كما حاول متهمون آخرون الهجوم على منصة هيئة المحكمة، بحسب ما أفاد به نفس المصدر.

Advertisements

وقال بيان لوكالة الدولة العامة: أثناء استجواب المتهم عادل الغندري، من قبل رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، اندفع المتهم فجأة نحو منصة هيئة المحكمة واعتدى، بواسطة المطرقة الخشبية، على رئيس المحكمة على مستوى الرأس، مضيفا أن بقية المتهمين حاولوا بدورهم الهجوم على المنصة، إلا أن أعوان الشرطة العسكرية تمكنوا من السيطرة فورا على المعتدين، واقتادوهم إلى غرف الإيقاف.

وأصدرت المحكمة، حكما بالسجن 20 عاما بحق باقي المتهمين وعددهم خمسة، لمشاركتهم في الاعتداء، فيما أخلت سبيل ثلاثة متهمين آخرين. واعترضت النيابة العسكرية على الحكمين.

وتعود وقائع هجوم بن قردان إلى مارس 2016 حينما بدأ مسلحون موالون لتنظيم “داعش” المتطرف هجوما مسلحا مركزا استهدف مقرات أمنية وعسكرية في المدينة القريبة من الحدود الليبية قبل أن يستعيد الأمن والجيش السيطرة

عليها.

وشهدت المدينة اشتباكات في الشوارع سقط خلالها 13 عنصرا أمنيا وعسكريا، وسبعة مدنيين مقابل مقتل أربعين عنصرا مسلحا.