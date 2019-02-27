هكذا تهرب ممثل قطر بشأن قضية الغفران

تهرب رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، بشأن النظر في قضية قبائل الغفران.

وينشر "الخليج 365"، انفوجراف يظهر أن ابن صميخ تحدث عن ثلاثة مواطنين مخفيين ولم يذكر تفاصيلهم، كما يدعي في كل عام منع الحجاج القطريين، كما يتحدث عن مقاطعة الرباعي لقطر متناسيا جرائم النظام الحاكم.

وبحسب الانفوجراف، فإن المري تحدث عن كل هذا من أجل التهرب من النظر في قضية قبائل الغفران بعد أن وعد النظر فيها بيناير 2019.

وتساءل الانفوجراف "علي بن صميخ مع حقوق الإنسان في قطر أم آلة أخرى في يد النظام القطري؟".