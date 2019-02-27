الصحة تعلن عن وفاة وإصابة 60 مواطناً في حادث محطة مصر

أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن 20 مواطنا توفوا اليوم واصابة 40 اخرين في حاثة قطار محطة مصر.
ووجهت وزيرة الصحة، بنقل كافة المصابين إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما مستشفيات إخلاء يتوافر بهما كافة الإمكانيات والتخصصات الطبية، مشيرة إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع 30 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى أقرب مستشفيات وهى الهلال، وشبرا السكة الحديد، كمستشفيات إخلاء.
وأوضحت أن حالات المصابين مابين بسيطة إلى متوسطة، وهناك عدد من الحالات دقيقة واغلبها كسور وحروق، مؤكدة على أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
وذكرت الوزيرة أنها تواصلت هاتفيا مع عمداء كليات الطب بالقصر العينى، وعين شمس، فى إطار التنسيق بين الوزارة والجامعات للاستعانة بالاستشاريين فى حالة الحاجه لهم.
وأكدت وزيرة الصحة أن الاطقم تعمل كخلية نحل منذ وقوع الحادث لتوفير كافة الرعاية الصحية للمصابين، مشيدة بدورهم الوطنى فى سرعة التعامل مع مثل هذه الأحداث.
كما أكدت على توافر أكثر من ألف كيس دم من مختلف الفصائل بمستشفى معهد ناصر، ويماثلهم نفس العدد بمستشفى دار الشفاء، كمخزون استراتيجى، كما يوجد مخزون كافى من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفى النهاية تقدمت وزيرة الصحة بخالص عزائها لأسر المتوفين، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
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