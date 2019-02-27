شكرا لقرائتكم خبر عن عقب فوزه في الانتخابات.. الرئيس النيجيري: الحكومة شاملة للجميع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (أبوجا)أكد الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم (الأربعاء) أنه سيواصل العمل مع كل الأحزاب وإن حكومته ستظل شاملة لكل الأطراف، وذلك بعد انتخابه رئيسا لولاية ثانية من أربع سنوات.
وأضاف بخاري بينما كان يتسلم شهادة من مفوضية الانتخابات بعد إعلان فوزه في وقت سابق اليوم الأربعاء «ستبقى حكومتنا شاملة للجميع وستظل أبوابنا مفتوحة».
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