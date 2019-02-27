شكرا لقرائتكم خبر عن «التهديد الإيراني» محور لقاء بوتين ونتنياهو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم (الأربعاء) خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من التهديد الذي تشكّله إيران.

وقال في مستهل اللقاء بمقر الكرملين، إن «إيران هي التهديد الأكبر على استقرار وأمن المنطقة وسنفعل ما بوسعنا لإبعاد هذا الخطر».

ورأى بوتين من جهته أنه «من المهم جداً مناقشة المسائل المتعلقة بأمن المنطقة».