شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان ينعى ضحايا حادث محطة مصر.. ويؤكد: إجراءات دستورية للوقوف على أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، ضحايا حادث الحريق الذى وقع بمحطة مصر إثر اصطدام أحد القطارات بحاجز أسمنتى بنهاية الرصيف.

Advertisements

وأكد المجلس فى بيان له، منذ قليل، على أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية واللائحية اللازمة للوقوف على أسباب هذا الحادث، مشيرا إلى أنه سيدعو المسئولين فى جلساته القادمة لبحث تداعيات هذا الحادث الأليم ومحاسبة المتسببين عنه.

وذكر البيان أن المجلس يشاطر أسر الضحايا، الأحزان في مصابهم الجلل، و يرجو المولى عز وجل أن يسكن ضحايا هذا الحادث فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم صبر المؤمنين، وأن يعجل بشفاء المصابين.