شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصريين الأحرار" يستقبل سفيرة كوبا.. والحزب يشارك فى مبادرة التبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، السفيرة تانيا أغيار فرنانديز، سفيرة جمهورية كوبا بالقاهرة ووفد مرافق لها بمقر الحزب الرئيسى بالقاهرة.

وحسب بيان عن الحزب، فإن الزيارة فى إطار التعارف وبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين المصرى _الكوبى لما يخدم مصلحة البلدين فى المجالات الاقتصادية والثقافية، ولاسيما أن مصر بوابة القارة الأفريقية وقلب الشرق الأوسط.

وتطرق الحديث عن إنجازات القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمضى قدمًا لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق التعاون مع بلدان العالم الصديقة بالتزامن مع مكافحة مصر للإرهاب بكل صورة.

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فى سياق آحر توجه عدد من قيادات وأعضاء حزب المصريين الأحرار، إلى المستشفيات للتبرع بالدماء لإنقاذ المصابين فى حادث محطة مصر.

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وقام اللواء ناصر قطامش، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين، وعدد من الشباب، بزيارة مستشفى السكة الحديد للتبرع بالدماء.

وقال قطامش، فى بيان للحزب اليوم، إن الشعب المصري الأصيل يصطف أمام المستشفيات للتبرع بالدماء لإنقاذ آخواتهم المصابين وهي روح مصرية أصيلة.

وأضاف ، أن تلاحم المواطنين وروح الإخاء والمحبة يتفرد بها المصريون دون غيرهم، داعين الله أن يعجل بشفاء المصابين ويسكن الضحايا فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.







