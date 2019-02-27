اللواء عثمان التقى وفدا من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة الكعكي

التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه وفداً من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، في زيارةٍ أعربوا خلالها عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مؤسسة قوى الأمن لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، كما جرى التباحث في شؤون عامة.

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