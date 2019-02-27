ستريدا جعجع تعرض مع الحسن ضرورة التشدد في حماية وادي قاديشا

ضمن اطار الجولة التي يقوم بها نائبا منطقة بشري على عدد من الوزراء زار النائبان ستريدا جعجع وجوزاف اسحق وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، يرافقهما رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف، حيث بحثا معها في عدد من الشؤون المتعلقة بمنطقة بشري والتي تقع من ضمن صلاحيات الوزارة، وطالباها بضرورة التشدد في تطبيق القوانين في بشري ومنطقتها خصوصا ً في ما يتعلق بالمرامل والكسارات حفاظا ً على طابعها البيئي.

وذكرت جعجع في بيان، ان تمّ ابراز المستندات القانونية اللازمة للوزيرة الحسن والتي بموجبها يحق لبلدة بقاعكفرا بالحصول على مختار رابع، كما بحثا معها في موضوع استحداث بلدية في بلدة بلوزا. ولفت نائبا المنطقة نظر الوزيرة الى ضرورة التشدد في حماية وادي قاديشا في الأمور التي هي من ضمن صلاحيات الوزارة عبر تطبيق القوانين فيه، حفاظا ًعلى الوادي ولابقائه على لائحة التراث العالمي مع الاخذ بعين الاعتبار ابقاء أهلنا في الوادي متجذرين في ارضهم.