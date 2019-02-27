صحناوي: التكنولوجيا ملائمة لمكونات النجاح التي يحتاجها لبنان

أطلق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي النسخة الثالثة من "Angels Lebanon"، مشيراً إلى "اننا أردنا توسيع مجال ريادة الاعمال ودعم الشباب من خلال برنامج المستثمر الملاك لتحسين الاقتصاد والوصول الى العالمية". ولفت إلى "اننا أردنا توعية المجتمع لما يحدث في العالم في مجال التكنولوجيا ويساهم في تغيير حياة الناس ونسعى ليواكب لبنان التغيرات لان مستقبله عبر التكنولوجيا لان الادمغة في بلدنا تساعدنا على التفوق"، مؤكداً أن "التكنولوجيا ملائمة لمكونات النجاح التي يحتاجها لبنان".

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