الحسن وقعت مشروع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن الـ2017

وقعت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مشروع مرسوم توزيع عائدات البلديات واتحادات البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن العام 2017، وأحالته إلى وزارة المالية.

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