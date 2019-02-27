شقير عرض مع سفيري الكويت والجزائر العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

إستقبل وزير الاتصالات محمد شقير في مقر الوزارة، سفيري الكويت في لبنان عبد العال القناعي والجزائر أحمد بو زيان في زيارة تهنئة، وبحث معهما العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خصوصا على المستوى الاقتصادي.

اللقاء الاول كان مع السفير القناعي، حيث أشاد شقير بـ"الدور الريادي الذي تلعبه دولة الكويت الشقيقة على المستوى العربي، وخصوصا بالنسبة للبنان"، منوها "بالمبادرة الكويتية في القمة الاقتصادية العربية التي انعقدت مؤخرا في بيروت والتي تهدف إلى إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا، وأيضا بمساهمتها بمبلغ 50 مليون دولار من رأسمال الصندوق للسماح للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي".

وأكد أن "مجالات التعاون مع دولة الكويت الشقيقة مفتوحة، وسنعمل لتحديد المشاريع والفرص الواعدة التي سنعمل عليها بشكل مشترك في المستقبل".

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بدوره هنأ القناعي شقير، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه، مؤكدا "وقوف الكويت الدائم الى جانب لبنان وإهتمامها الكبير بترسيخ استقراره واستعادة عافيته خصوصا على المستوى الاقتصادي".

ثم التقى الوزير شقير السفير بوزيان فنوه بـ"العلاقات التاريخية والقوية التي تربط البلدين الشقيقين"، مؤكدا "وجود الكثير من المجالات التي يمكن العمل عليها بين البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية".

بدوره تمنى بو زيان للوزير شقير النجاح في مهامه، مؤكدا "وقوف الجزائر الدائم الى جانب لبنان"، لافتا الى ان "مختلف المشاريع والبرامج التي كانت تبحث مع الوزير شقير في السابق ستكون ايضا مدار متابعة معه بهدف تحقيقها الى جانب الكثير من المواضيع الاخرى".