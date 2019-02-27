بري ترأس إجتماع كتلة التنمية والتحرير

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري إجتماع كتلة التنمية والتحرير وناقشت الكتلة عدداً من المواضيع المتعلقة بالإصلاح ومكافحة الفساد، وبعض المشاريع.

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