شدياق عرضت مجالات التعاون مع فوشيه

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، سفير فرنسا برونو فوشيه مع وفد من السفارة في زيارة تهنئة، وكانت مناسبة للبحث في العلاقات بين البلدين.

وشكل اللقاء مناسبة تناول خلالها الجانبان مواضيع ذات اهتمام مشترك، ولا سيما أنه يصادف اليوم إطلاق الشهر الفرنكوفوني في لبنان، وبحث الطرفان في سبل التعاون بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والدولة الفرنسية في مجال تطوير مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد وبناء الكادر البشري والحكومة الإلكترونية. من جهته، أثنى فوشيه على الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال تطوير الإدارات والمؤسسات العامة، مبديا استعداده لدعم هذه الجهود.