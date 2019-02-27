فنيانوس التقى البعريني وأبي رميا طالبه باستحداث مركز لجرف الثلوج في العاقورة

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، يرافقه رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي.

وأكد أبي رميا "أننا اجرينا جولة أفق عامة حول الاوضاع الراهنة والشؤون الانمائية لقضاء جبيل، والملفات التي تعنى بالسلامة العامة وامكانية استحداث مركزا لجرف الثلوج في العاقورة".

ثم استقبل فنيانوس عضو كتلة "تيار المستقبل" النائب وليد البعريني، وتناولا الملفات الانمائية لمنطقة عكار، وتطرقا الى العاصفة التي أدت الى مزيد من الاضرار على الطرقات.

وأشار البعريني الى ان فنيانوس "سيرسل الفرق الفنية التابعة للوزارة للكشف على الأضرار وإجراء اللازم".