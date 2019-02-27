النشرة: صدم طفلة متسولة قرب تقاطع سبينس في صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان سيارة من نوع BMW لون أسود، صدمت على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا قرب تقاطع سبينس طفلة متسولة تدعى (زينب ي.) من مواليد 2008 سورية الجنسية مما أدى الى إصابتها بقدمها.
وعلى الفور حضر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي لمؤسسة معروف سعد وعملوا على اسعافها ونقلها الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة.
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